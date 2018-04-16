Политика

Константин Большаков
16 Апреля, 2018 09:13

В понедельник Америка объявит о новых санкциях против РФ

Никки Хейли.
Источник: Ren.tv
#США

#санкции

#Сирия
Москва, 16 Апреля - DIXINEWS.

Так Вашингтон хочет наказать Россию за поддержку Башара Асада.

Накануне посол США в России Джон Хантсман отправил письмо в министерство иностранных дел РФ с уведомлением о том, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против нашей страны. Как сообщил Коммерсант, это ответ Белого дома Москве за поддержку сирийского президента Башара Асада.

В письме, в частности, утверждается, что США возлагает ответственность за использование химического оружия в городе Дума на правительственные войска Сирии и говорит о необходимости принятия мер для остановки Асада. Вторая часть письма уведомляет российский МИД уже конкретно о санкциях.

Информацию об этом подтвердили и в самом Вашингтоне. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, о новых ограничениях будет объявлено в понедельник, 16 апреля. Хейли добавила, что отношения между РФ и Соединёнными Штатами сейчас очень сложные.

На действия Белого дома отреагировали российские власти. Так, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США в течение года введут новые санкции против России ещё минимум 5 раз.

- Решили наказать Асада за то, чего он не делал, обстреляли территорию суверенного государства и на этом основании вводят санкции против России. Только нетрезвые могут такое придумать либо люди с очень высоким уровнем цинизма. Но по поводу последнего я не удивляюсь, - отметил Климов в интервью RT.

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