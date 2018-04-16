Криминал

Виктория Грей
16 Апреля, 2018 09:05

Собственник «Зимней вишни» не выделил семь миллионов рублей на безопасность

Пожар в «Зимней вишни».
Источник: tsargrad.tv
#пожар

#Кемерово

#обвиняемые
Кемерово, 16 Апреля - DIXINEWS.

О неисправности системы пожарной безопасности было известно ещё два года назад.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что с 2013 по 2016 год обслуживанием системы противопожарной безопасности занималась фирма «Альфа» из Томска, а далее на себя взяла данную ответственность компания «Системный интегратор». Специалисты последней, провели проверку и выявили много нарушений связанных с установкой оборудования. И даже само оборудование не соответствовало нормативным документам.

О всех перечисленных нарушениях было доложено собственнику здания, а также была названа сумма для устранения всех неисправностей в размере семи миллионов рублей, но деньги на ремонт так и не были выделены. И специалистам компании ничего не оставалось делать, как ремонтировать то, что было установлено. Последний ремонт проводился 19 марта 2018 года.

Стоит отметить, что одним из нарушений было то, что пути, из которых совершалась подача воды в систему пожаротушения, находились на парковке и замерзали во время морозов.

В настоящее время на скамье подсудимых находятся восемь человек, в том числе командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин, которого задержали 13 апреля 2018 года за халатность. Все обвиняемые в СИЗО до 25 мая 2018 года.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года. Пожар, начавшийся на четвёртом этаже развлекательного центра, унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка.

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