Армия и оружие

Константин Большаков
16 Апреля, 2018 08:57

Трамп предлагал бомбить российские объекты в Сирии

Дональд Трамп.
Источник: Diariolibre.com
#США

#война
Вашингтон, 16 Апреля - DIXINEWS.

На полном серьёзе американский лидер рассматривал данную возможность.

Президент США Дональд Трамп предлагал своим советникам рассмотреть три возможности удара по Сирии, среди которых было предложение разбомбить российские военные объекты. Как пишут американские СМИ, власти Соединённых Штатов посчитали, что уничтожение российских ПВО поможет подорвать военные возможности Башара Асада.

По данным The Wall Street Journal, отговорить от этой идеи Трампа сумел глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он сумел убедить американского лидера в том, что ответ Москвы на такие действия будет опасным.

Что касается двух других вариантов, то один из них подразумевал удары по объектам, где могли разрабатывать химическое оружие, а второй – атаку на центры разработки и исследований и пункты военного командования. В результате, изучив предложения, Дональд Трамп остановился на «гибридном» варианте.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии 14 апреля в ответ на якобы применение сирийскими правительственными войсками химического оружия.

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