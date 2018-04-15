Происшествия

Виктория Грей
15 Апреля, 2018 17:20

Следственный комитет назвал версии крушения самолёта под Липецком

Легкомоторный самолёт Як-18Т.
Источник: nevsepic.com.ua
#крушение

#самолёт

#Липецк
Липецк, 15 Апреля - DIXINEWS.

ЧП произошло 14 апреля 2018 года в районе деревни Шаршки.

Следователи называют две версии крушения легкомоторного самолёта - ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщают в СУ СКР.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они оба погибли.

В настоящее время к расследованию катастрофы привлечены специалисты МАК.

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