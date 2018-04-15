|
Виктория Грей
15 Апреля, 2018 17:20
Следственный комитет назвал версии крушения самолёта под Липецком
Легкомоторный самолёт Як-18Т.
Источник: nevsepic.com.ua
Липецк, 15 Апреля - DIXINEWS.
ЧП произошло 14 апреля 2018 года в районе деревни Шаршки.
Следователи называют две версии крушения легкомоторного самолёта - ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщают в СУ СКР.
На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они оба погибли.
В настоящее время к расследованию катастрофы привлечены специалисты МАК.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия