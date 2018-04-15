Следственный комитет назвал версии крушения самолёта под Липецком

ЧП произошло 14 апреля 2018 года в районе деревни Шаршки.

Следователи называют две версии крушения легкомоторного самолёта - ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщают в СУ СКР.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они оба погибли.

В настоящее время к расследованию катастрофы привлечены специалисты МАК.