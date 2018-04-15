Россия может запустить новый спутник вместо утерянного Angosat-1

Российское правительство ведёт переговоры с представителями Анголы относительно создания нового космического аппарата, который станет заменой спутнику Angosat-1.

Об этом стало известно из заявления источника в космической отрасли, на который ссылается РИА "Новости". По данным информатора, аппарат получит название Angosat-2. С его предшественником не удаётся установить связь с декабрь 2017 года, после вывода на орбиту.

К настоящему момент производитель не признал официально спутник потерянным.

"До сих пор работает внутренняя комиссия РКК "Энергии" по изучению сбоя в работе спутника. Однако всем понятно, что спутник мертв еще с января. В конце февраля в Россию на переговоры по созданию спутника Angosat-2 приезжала делегация из Анголы. С тех пор обе стороны ведут переговоры о создании нового аппарата взамен утерянного за счет страховки", - сообщил источник.

Переговорный процесс при этом может завершиться уже в мае.

Напомним, что Angosat-1 выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Зенит". Связь оборвалась вскоре после запуска и наладить её удалось лишь на короткий период времени. Предположительно, сбой произошёл в системе электропитания спутника.

Аппарат предварительно застраховали отечественные компании "Согаз" и "ВТБ Страхование" на сумму в 121 миллион долларов США.