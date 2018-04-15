Башар Асад дал оценку российскому вооружению

Оно было использовано во время вчерашней атаки на Сирию.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк заявил, что власти Сирии высоко оценили российское вооружение, использованное при отражении атаки западной коалиции. Об этом, в частности, заявил сирийский президент Башар Асад.

- Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров, - отметил Железняк, передавая слова Асада.

Кроме того, с 11 апреля в Сирии находится делегация Государственной думы РФ во главе с Дмитрием Саблиным, координатором депутатской группы по связям с местным правительством.

Напомним, ракетный удар по Сирии коалиция США, Франции и Великобритании нанесла в ночь на 14 апреля. По последним данным, погибших при атаке западных стран нет. В России резко осудили действия американцев и их партнёров.