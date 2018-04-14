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Константин Большаков
14 Апреля, 2018 09:38
Западная коалиция начала бомбить Сирию: последняя информация на данный момент
Авиаудары по Сирии.
Источник: Reuters
Дамаск, 14 Апреля - DIXINEWS.
Операция началась ранним утром.
14 апреля около 4 часов утра по московскому времени (совпадает с Дамаском) западная коалиция в составе США, Франции и Великобритании нанесла авиационные удар по Сирии. Это стало ответом за якобы проведённую правительственными войсками химическую атаку в Думе. По последним сообщениям сирийского командования, в результате атаки никто не погиб. Российская сторона уже пообещала жёсткий ответ западным странам за действия в Сирии.
В Вашингтоне заявили, что целями обстрела стали объекты в районе Дамаска и Хомса, где, предположительно, производится химическое оружие сирийскими властями. При обстрелах получили ранения 3 человека.
В Минобороны России заявили, что ни одна из ракет не попала в зону ответственности ПВО, защищающей российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Всего коалиция выпустила порядка 100 ракет. Со стороны США в атаке участвовали корабль, находившийся в Красном море, и бомбардировщики В-1.
Париж и Лондон задействовали авиацию – их истребители поднялись в воздух с крылатыми ракетами, но входили ли крылатые машины в воздушное пространство Сирии пока неизвестно.
В США уже заверили, что эта операция была разовой. В ближайшее время коалиция не планирует новых атак. При этом в Пентагоне признали, что не предупредили РФ о начале авиаударов, это сделала лишь французская сторона.
Перед самой атакой на Сирию с речь выступил президент США Дональд Трамп. В частности, он возложил на Россию ответственность за применение Сирией химического оружия.
Действия Запада уже поспешила поприветствовать Турция. В Госдуме РФ произошедшую атаку назвали преступлением и вопиющей акцией агрессии.
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