Политика

Константин Большаков
13 Апреля, 2018 17:07

Путин и Макрон обсудили ситуацию с сирийской Думой

Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Источник: By.utro.news
#Путин

#Макрон

#Сирия
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

Президенты договорились не допустить нагнетания обстановки.

В пятницу, 13 апреля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главной темой беседы стало положение в городе Дума, где, якобы, было применено химическое оружие со стороны правительственных войск.

Владимир Путин, в частности, напомнил о необходимости провести тщательное и объективное расследование по поводу произошедшего, и призвал не делать голословных выводов в чьей-либо виновности до окончания разбирательства.

- Необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия, - сказано в сообщении Кремля.

Обе стороны выразили удовлетворение отправкой в Думу экспертов ОЗХО. Лидеры также обсудили возможности оказать посильную помощь специалистам по химическому оружию в ходе работы в Сирии.

Кроме того, военные и внешнедипломатические ведомства обеих стран получили от президентов указания поддерживать плотный контакт в целях деэскалации ситуации в Сирии.

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