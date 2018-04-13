Путин и Макрон обсудили ситуацию с сирийской Думой

Президенты договорились не допустить нагнетания обстановки.

В пятницу, 13 апреля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главной темой беседы стало положение в городе Дума, где, якобы, было применено химическое оружие со стороны правительственных войск.

Владимир Путин, в частности, напомнил о необходимости провести тщательное и объективное расследование по поводу произошедшего, и призвал не делать голословных выводов в чьей-либо виновности до окончания разбирательства.

- Необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия, - сказано в сообщении Кремля.

Обе стороны выразили удовлетворение отправкой в Думу экспертов ОЗХО. Лидеры также обсудили возможности оказать посильную помощь специалистам по химическому оружию в ходе работы в Сирии.

Кроме того, военные и внешнедипломатические ведомства обеих стран получили от президентов указания поддерживать плотный контакт в целях деэскалации ситуации в Сирии.