Лавров усомнился в выводах Лондона по экспертизе ОЗХО

Глава внешнеполитического ведомства считает, что британская сторона искажает истину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг сомнению выводы Лондона после публикации доклада организации по запрещению химического оружия, посвящённого исследованию вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как заявил Лавров, в ходе исследований эксперты сумели установить только химический состав яда, применённого в Солсбери. При этом дипломат отметил, что данное вещество даже не является запрещённым соответствующей международной конвенцией о запрете химического оружия. А названия вещества в докладе ОЗХО вообще нет, добавил глава МИД.

- Лондон стал в очередной раз пытаться исказить истину, заявляя о том, что доклад ОЗХО поддерживает все без исключения выводы Великобритании, - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, доклад ОЗХО был представлен накануне, 12 апреля. После этого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что нет сомнений в причастности России к отравлению Скрипалей.

- Только у России была такая возможность и мотив, - заявил вчера Джонсон.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания в Солсбери 4 марта. Их госпитализировали, и недавно Юлия пришла в себя и была выписана и больницы. Состояние Сергея также улучшается, заявляла британская сторона.