Отказ Дурова дать ключи шифрования назвали в Госдуме «уловкой от лукавого»

Такое мнение выразил один из руководителей нижней палаты парламента.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информполитике и связи Владимир Крупенников прокомментировал блокировку популярного мессенджера Telegram на территории страны. По словам чиновника, невозможность компанией предоставить необходимый доступ к ключам шифрования по требованию ФСБ всего лишь отговорки.

- Если Павел Дуров решит исполнять российское законодательство и предоставит необходимую информацию, блокировка с его мессенджера снимется. Всё в его руках, а разговоры о том, что предоставлять нечего – уловка от лукавого, - заявил RT Крупенников.

Крупенников также признал, что пользователи Telegram столкнутся теперь с определёнными неудобствами, однако напомнил об альтернативных мессенджерах. В свою очередь заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин не увидел нарушения закона в обходе блокировки Telegram.

- У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал, - сказал Волин РИА Новости.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд принял решение о немедленной блокировке Telegram в России по просьбе представителей Роскомнадзора. Ранее руководство компании отказалось предоставить властям доступ к ключам шифрования.