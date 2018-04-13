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Константин Большаков
13 Апреля, 2018 13:20

Отказ Дурова дать ключи шифрования назвали в Госдуме «уловкой от лукавого»

Госдума.
Источник: Cryptonomica.info
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#ГосДума
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.

Такое мнение выразил один из руководителей нижней палаты парламента.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информполитике и связи Владимир Крупенников прокомментировал блокировку популярного мессенджера Telegram на территории страны. По словам чиновника, невозможность компанией предоставить необходимый доступ к ключам шифрования по требованию ФСБ всего лишь отговорки.

- Если Павел Дуров решит исполнять российское законодательство и предоставит необходимую информацию, блокировка с его мессенджера снимется. Всё в его руках, а разговоры о том, что предоставлять нечего – уловка от лукавого, - заявил RT Крупенников.

Крупенников также признал, что пользователи Telegram столкнутся теперь с определёнными неудобствами, однако напомнил об альтернативных мессенджерах. В свою очередь заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин не увидел нарушения закона в обходе блокировки Telegram.

- У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал, - сказал Волин РИА Новости.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд принял решение о немедленной блокировке Telegram в России по просьбе представителей Роскомнадзора. Ранее руководство компании отказалось предоставить властям доступ к ключам шифрования.

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Отказ Дурова дать ключи шифрования назвали в Госдуме «уловкой от лукавого»
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