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Виктория Грей
13 Апреля, 2018 12:25
У неработающей жительницы Москвы угнали «Porsche Cayenne»
Porsche Cayenne.
Источник: porsche-moscow.ru
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москва сообщили, что в дежурную часть обратилась 32-летняя безработная женщина с заявлением об угоне её внедорожника стоимостью четыре миллиона рублей.
«Porsche Cayenne» похитили с улицы Лебедева, дом 1 и скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело, ведётся поиск похищенного.
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