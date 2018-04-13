У неработающей жительницы Москвы угнали «Porsche Cayenne»

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москва сообщили, что в дежурную часть обратилась 32-летняя безработная женщина с заявлением об угоне её внедорожника стоимостью четыре миллиона рублей.

«Porsche Cayenne» похитили с улицы Лебедева, дом 1 и скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело, ведётся поиск похищенного.