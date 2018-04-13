В России заблокировали Telegram за 1 час

На вынесение решения судье не потребовалось много времени.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России. Блокировка мессенджера начнётся с сегодняшнего дня по просьбе представителей Роскомнадзора.

- Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования Федеральной службе безопасности РФ, - говорится в решении суда.

Сами представители Telegram на судебное заседание не пришли – глава компании Павел Дуров ранее запретил им делать это, назвав происходящее «фарсом». Как сообщили СМИ, всего заседание заняло 1 час. 20 минут ушло на рассмотрение иска, а подготовка решения заняла у судьи всего 40 минут.

Напомним, ранее глава Telegram Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования к мессенджеру, объясняя это технической невозможностью. В ответ на это власти решили блокировать приложение в России.