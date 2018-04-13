Два лётчика погибли при крушении вертолёта Ка-29

Вертолёт потерпел крушение 12 апреля 2018 года около 23.30 в акватории Балтийского моря.

Как сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе Балтийского флота, при проведении испытательных полётов в ночное время суток вертолёт Ка-29 потерпел крушение. На борту находились два летчика-испытателя, они оба погибли.

На месте падения ведётся поисковая операция. Известно, что найдено тело одного из членов экипажа, скорее всего второго пилота. Поиски командира продолжаются.

Также в Балтфлоте отмечают, что полёт проходил в простых и благоприятных метеорологических условиях.

Обломки вертолёта и масляное пятно на воде были обнаружены в 12 километрах от берега.