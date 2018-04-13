Эксперт прокомментировал сведения о поражении Байкала спирогирой

Провести достоверную оценку масштабов поражения побережья и вод Байкала нитчатой водорослью спирогира представляется сложной задачей.

С соответствующим заявлением выступил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. Его цитирует ТАСС. По словам специалиста, учёные не располагают сведениями о том, что водоросли захватили около половины берегов глубочайшего озера планеты.

Не так давно в СМИ распространили информацию о том, что ранее не встречавшаяся на Байкале спирогира заполонила примерно 60 процентов его побережья.

"И ими (сведениями - ред.) не может располагать никто в принципе: оценить, какой процент побережья она охватывает невозможно чисто технически. Для этого по всему побережью нужно пустить водолазов, которые везде будут отбирать пробы. Никакие другие исследования реальной картины дать не могут", - подчеркнул Федотов.

Глава ЛИН отмечает, что результаты аэрофотосъемки побережья озера действительно показывают некий зелёный участок. Тем не менее, нельзя однозначно заявлять о присутствии спирогиры. Это может быть след присутствия другой водоросли - улотрикс, которая характера для экосистемы Байкала.