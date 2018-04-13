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Константин Большаков
13 Апреля, 2018 10:28
Госдума обсудит ответные санкции против США
Вячеслав Володин.
Источник: 9222823.ru
Москва, 13 Апреля - DIXINEWS.
Депутаты не хотят терпеть хамство американцев, заявил спикер Думы.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин совместно с главами фракций внесли на рассмотрение законопроект об ответе на антироссийские санкции со стороны США. Как напомнил Володин, ранее неоднократно было заявлено, что российская сторона не станет терпеть враждебные действия Америки.
- Мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса, - подчеркнул Володин.
Председатель нижней палаты парламента также рассказал о порядке работы с законопроектом. Он будет рассмотрен не только на совете Госдумы, но и отправлен в регионы, экспертам и членам правительства.
В свою очередь в пресс-службе Госдумы подтвердили данную информацию, добавив, что законопроект является ответной мерой на неконструктивные действия США и введение антироссийских санкций.
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