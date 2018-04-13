Госдума обсудит ответные санкции против США

Депутаты не хотят терпеть хамство американцев, заявил спикер Думы.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин совместно с главами фракций внесли на рассмотрение законопроект об ответе на антироссийские санкции со стороны США. Как напомнил Володин, ранее неоднократно было заявлено, что российская сторона не станет терпеть враждебные действия Америки.

- Мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса, - подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты парламента также рассказал о порядке работы с законопроектом. Он будет рассмотрен не только на совете Госдумы, но и отправлен в регионы, экспертам и членам правительства.

В свою очередь в пресс-службе Госдумы подтвердили данную информацию, добавив, что законопроект является ответной мерой на неконструктивные действия США и введение антироссийских санкций.