|
Константин Большаков
13 Апреля, 2018 09:56
Кадыров призвал продлить президентский срок Путина
Владимир Путин и Рамзан Кадыров.
Источник: Svopi.ru
Грозный, 13 Апреля - DIXINEWS.
Глава Чечни не видит в роли российского лидера никого другого.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил вынести на референдум вопрос о продлении срока нынешнего президента РФ Владимира Путина. По его мнению, с такой инициативой должны выступить народ и депутаты Государственной думы. При этом спрашивать мнение самого Путина не нужно, считает Кадыров.
- Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства, - сказал Кадыров.
По мнению главы Чечни, на сегодняшний день у Путина нет альтернативы. Поэтому, говорит он, нужно продлить срок полномочий президента, не ограничиваясь двумя.
Кадыров выразил уверенность, что в конечном итоге все поддержат это предложение.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия