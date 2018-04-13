Кадыров призвал продлить президентский срок Путина

Глава Чечни не видит в роли российского лидера никого другого.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил вынести на референдум вопрос о продлении срока нынешнего президента РФ Владимира Путина. По его мнению, с такой инициативой должны выступить народ и депутаты Государственной думы. При этом спрашивать мнение самого Путина не нужно, считает Кадыров.

- Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства, - сказал Кадыров.

По мнению главы Чечни, на сегодняшний день у Путина нет альтернативы. Поэтому, говорит он, нужно продлить срок полномочий президента, не ограничиваясь двумя.

Кадыров выразил уверенность, что в конечном итоге все поддержат это предложение.