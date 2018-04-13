В ЦРУ заявили о гибели 200 россиян в Сирии

Такую информацию озвучил глава разведки Америки.

Директор ЦРУ Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате, посвящённых его выдвижению на пост госсекретаря, заявил о гибели двухсот россиян в Сирии. По его словам, это произошло несколько недель назад – когда в СМИ появились сообщения о якобы гибели наёмников из ЧВК «Вагнер».

- Несколько недель назад русские встретили достойного противника, пара сотен русских была убита, - заявил глава ЦРУ.

При этом официального подтверждения данной информации от российских властей не было. Сам Помпео сделал такое заявление, отвечая на вопрос о сдерживании России и усилении Вашингтоном антироссийских санкций.

Слухи о гибели сотен россиян в Сирии появились в феврале. Тогда были растиражированы сообщения о прошедшем бою в окрестностях Дейр-Эз-Зора, где могли погибнуть наёмники из РФ. В российском МИД тогда подтвердили гибель лишь нескольких россиян, но при каких условиях не уточнили.