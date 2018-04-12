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Константин Большаков
12 Апреля, 2018 16:13

Стала известна дата полёта российских космонавтов на Луну

Павильон "Космос" на ВДНХ.
Источник: Tourism.interfax.ru
#Путин

#космос

#ВДНХ

#Луна
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

Эта программа будет осуществляться властями и в будущем.

12 апреля президент РФ Владимир Путин приехал на открытие исторического павильона «Космос» на ВДНХ, где осмотрел реконструированную композицию. Также глава государства успел пообщаться с известными отечественными космонавтами и ответить на вопрос о российской лунной программе.

По словам Путина, она будет осуществлена. Программа рассчитана до 2030 года.

- Заканчивается программа создания корабля «Федерация», программа по сверхтяжёлой ракете. Будем работать, сначала лунная орбита, облёт, станция на лунной орбите. Потом модули на Луну, так планируется, надеюсь, так и будет, - сказал президент.

Что касается сверхтяжёлой ракеты, то её испытания могут начаться уже через 10 лет, заявил Владимир Путин. Для этих испытаний на космодроме Восточный будет создан специальный стартовой комплекс.

Напомним, 12 апреля в России празднуют День космонавтики – в тот день, когда первый в мире космонавт Юрий Гагарин облетел вокруг Земли. Произошло это историческое событие в 1961 году.

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