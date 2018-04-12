В ОЗХО рассказали, чем были отравлены Скрипали

Сегодня организация представила доклад по делу отравления в Солсбери.

Специалисты организации по запрещению химического оружия представили доклад, посвящённый изучению вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сказано в докладе, это было особо чистое нервно-паралитическое вещество, что, в частности, подтверждает выводы расследования британских властей. Но что конкретно это за вещество и где оно было разработано, в документе не сказано.

Возможно, эта информация представлена в закрытой части доклада, которую в настоящий момент изучает и российская сторона. Наши дипломаты пообещали дать комментарии по поводу доклада ОЗХО ближе к вечеру.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери в начале марта. В произошедшем Лондон обвинил Москву, однако российские власти отвергают свою причастность к отравлению Скрипалей, ссылаясь на отсутствие доказательств.

На днях Юлию Скрипаль выписали из больницы и, по предварительной информации, поместили в военный госпиталь. Её отец также пришёл в себя и идёт на поправку, но пока остаётся в больнице.