Политика

Константин Большаков
12 Апреля, 2018 14:52

В ОЗХО рассказали, чем были отравлены Скрипали

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.
Источник: Anna-news.info
#Скрипаль

#Новичок

#ОЗХО
Лондон, 12 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня организация представила доклад по делу отравления в Солсбери.

Специалисты организации по запрещению химического оружия представили доклад, посвящённый изучению вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сказано в докладе, это было особо чистое нервно-паралитическое вещество, что, в частности, подтверждает выводы расследования британских властей. Но что конкретно это за вещество и где оно было разработано, в документе не сказано.

Возможно, эта информация представлена в закрытой части доклада, которую в настоящий момент изучает и российская сторона. Наши дипломаты пообещали дать комментарии по поводу доклада ОЗХО ближе к вечеру.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери в начале марта. В произошедшем Лондон обвинил Москву, однако российские власти отвергают свою причастность к отравлению Скрипалей, ссылаясь на отсутствие доказательств.

На днях Юлию Скрипаль выписали из больницы и, по предварительной информации, поместили в военный госпиталь. Её отец также пришёл в себя и идёт на поправку, но пока остаётся в больнице.

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