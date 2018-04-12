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Константин Большаков
12 Апреля, 2018 14:52
В ОЗХО рассказали, чем были отравлены Скрипали
Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.
Источник: Anna-news.info
Лондон, 12 Апреля - DIXINEWS.
Сегодня организация представила доклад по делу отравления в Солсбери.
Специалисты организации по запрещению химического оружия представили доклад, посвящённый изучению вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Как сказано в докладе, это было особо чистое нервно-паралитическое вещество, что, в частности, подтверждает выводы расследования британских властей. Но что конкретно это за вещество и где оно было разработано, в документе не сказано.
Возможно, эта информация представлена в закрытой части доклада, которую в настоящий момент изучает и российская сторона. Наши дипломаты пообещали дать комментарии по поводу доклада ОЗХО ближе к вечеру.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери в начале марта. В произошедшем Лондон обвинил Москву, однако российские власти отвергают свою причастность к отравлению Скрипалей, ссылаясь на отсутствие доказательств.
На днях Юлию Скрипаль выписали из больницы и, по предварительной информации, поместили в военный госпиталь. Её отец также пришёл в себя и идёт на поправку, но пока остаётся в больнице.
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