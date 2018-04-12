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Константин Большаков
12 Апреля, 2018 13:34
Кремль предостерёг Вашингтон от нагнетания обстановки в Сирии
Кремль.
Источник: Abnews.ru
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.
В Москве внимательно следят за всеми высказываниями американской стороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за попытками США нагнетать обстановку в Сирии. Он отметил, что российская сторона «тщательно следит за заявлениями, которые идут из Вашингтона».
- Мы по-прежнему считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряжённости в Сирии. Это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования, - подчеркнул представитель Кремля.
Кроме того, Дмитрий Песков подтвердил факт того, что в Сирии продолжает работу двусторонний канал связи между американскими и российскими военными.
- Эта линия существует и находится в активном состоянии, задействуется с обеих сторон, - отметил Песков.
Это необходимо, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих, если западные страны всё же решат ударить по правительственным войскам Сирии. Такую позицию заняли США и их союзники после сообщений о применении в городе Дума химического оружия войсками Башара Асада.
В Москве и Дамаске данную информацию опровергли. Тем не менее, накануне президент США Дональд Трамп сделал резкие заявления, угрожая запустить ракеты по Сирии. Затем же американский лидер и вовсе призвал остановить гонку вооружений.
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