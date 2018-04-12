Роскомнадзор запросил суд о немедленной блокировке Telegram

Представители Роскомнадзора обратились к суду с с прошением о немедленной блокировки на территории Российской Федерации мессенджера Telegram.

Соответствующую информацию обнародовало издание ТАСС. Ходатайство представлено в Таганском суде Москвы в четверг, 12 апреля.

Помимо этого ведомство запросило о привлечении в качестве третьей стороны Федеральной службы безопасности России в деле о блокировки мессенджера.

Судебная инстанция решила удовлетворить поданное ходатайство.

Стоит напомнить, что сотрудники Таганского суда в четверг ведут досудебную проверку в соответствии с иском Роскомнадзора, который просит заблокировать Telegram в РФ. Это связано с тем, что руководство мессенджера отказалось предоставлять властям ключи к дешифровке сообщений пользователей в рамках действующего законодательства.