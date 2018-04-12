Общество

Станислав Сикорский
12 Апреля, 2018 11:21

Роскомнадзор запросил суд о немедленной блокировке Telegram

Мессенджер Telegram.
Источник: DixiNews
#техника

#Роскомнадзор

#суд

#телеграм
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

Представители Роскомнадзора обратились к суду с с прошением о немедленной блокировки на территории Российской Федерации мессенджера Telegram.

Соответствующую информацию обнародовало издание ТАСС. Ходатайство представлено в Таганском суде Москвы в четверг, 12 апреля.

Помимо этого ведомство запросило о привлечении в качестве третьей стороны Федеральной службы безопасности России в деле о блокировки мессенджера.

Судебная инстанция решила удовлетворить поданное ходатайство.

Стоит напомнить, что сотрудники Таганского суда в четверг ведут досудебную проверку в соответствии с иском Роскомнадзора, который просит заблокировать Telegram в РФ. Это связано с тем, что руководство мессенджера отказалось предоставлять властям ключи к дешифровке сообщений пользователей в рамках действующего законодательства.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия совместно с КНР создаёт лазер нового поколения
Tesla установила гигантский литий-ионный аккумулятор в Австралии
Новый пассажирский самолет МС-21 совершил свой первый дальний перелет
Читайте в рубрике:
Бывший охранник Березовского признался в создании компромата на чиновников
Британская газета сообщила о судьбе животных Скрипалей
Стало известно по какому предмету чаще набирают 100 балов на ЕГЭ

Спасибо, космос: орбитальные изобретения, без которых уже не обойтись на Земле
В России разрабатывают новые правила для винтажных и спортивных автомобилей
Депутаты предложили запретить тонировку машин в рамках борьбы с терроризмом
США может ударить по Сирии в ближайшие 72 часа
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти решили не рассматривать вопрос о памятнике Хворостовскому в Москве
Нижний Новгород, 12 Апреля, 14:56.
В Нижегородской области растёт число абитуриентов на фоне "демографической ямы"
Лондон, 12 Апреля, 14:52.
В ОЗХО рассказали, чем были отравлены Скрипали
Казань, 12 Апреля, 14:35.
Глава Татарстана встретился с руководством Роскосмоса
Москва, 12 Апреля, 14:00.
Игорь Сечин дал показания по делу Улюкаева
Пермь, 12 Апреля, 13:56.
Глава Минздрава Пермского края назвал МСЧ №9 декорацией для ужастиков
Москва, 12 Апреля, 13:34.
Кремль предостерёг Вашингтон от нагнетания обстановки в Сирии
Самара, 12 Апреля, 13:09.
Прокуратура озвучила первые итоги проверок ТРЦ в Самарской области
Нижний Новгород, 12 Апреля, 13:06.
Правительство потратит на «Нижний Новгород» огромные средства
Москва, 12 Апреля, 11:58.
Telegram могут заблокировать в России 13 апреля
Москва, 12 Апреля, 11:21.
Роскомнадзор запросил суд о немедленной блокировке Telegram
Москва, 12 Апреля, 10:25.
Собянин раскритиковал строительство жилья вдали от МКАД
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия