|
Константин Большаков
12 Апреля, 2018 11:58
Telegram могут заблокировать в России 13 апреля
Таганский районный суд.
Источник: Openrussia.org
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.
РКН потребовал от суда заблокировать мессенджер немедленно.
Представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд с требованием немедленно заблокировать мессенджер Telegram Павла Дурова в России. Это произойдёт, если ранее поданный иск РКН будет удовлетворён, пишет «Интерфакс».
По сообщению издания, в ходе подготовительного заседания, прошедшего в четверг, 12 апреля, представитель Роскомнадзора попросил суд о немедленном исполнении решения, если исковое заявление будет удовлетворено. Telegram, напомним, так и не предоставил властям ключи для декодирования сообщений.
Рассмотрение иска в суде по делу Telegram пройдёт уже завтра, 13 апреля. В случае, если требования РКН будут удовлетворены, с пятницы мессенджер могут начать блокировать.
В администрации самой компании навстречу российским властям не идут, называя требования незаконными в связи с их невыполнимостью по техническим причинам.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия