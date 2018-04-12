Telegram могут заблокировать в России 13 апреля

РКН потребовал от суда заблокировать мессенджер немедленно.

Представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд с требованием немедленно заблокировать мессенджер Telegram Павла Дурова в России. Это произойдёт, если ранее поданный иск РКН будет удовлетворён, пишет «Интерфакс».

По сообщению издания, в ходе подготовительного заседания, прошедшего в четверг, 12 апреля, представитель Роскомнадзора попросил суд о немедленном исполнении решения, если исковое заявление будет удовлетворено. Telegram, напомним, так и не предоставил властям ключи для декодирования сообщений.

Рассмотрение иска в суде по делу Telegram пройдёт уже завтра, 13 апреля. В случае, если требования РКН будут удовлетворены, с пятницы мессенджер могут начать блокировать.

В администрации самой компании навстречу российским властям не идут, называя требования незаконными в связи с их невыполнимостью по техническим причинам.