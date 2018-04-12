Власть

Константин Большаков
12 Апреля, 2018 11:58

Telegram могут заблокировать в России 13 апреля

Таганский районный суд.
Источник: Openrussia.org
#телеграм

#соцсети

#Роскомнадзор
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

РКН потребовал от суда заблокировать мессенджер немедленно.

Представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд с требованием немедленно заблокировать мессенджер Telegram Павла Дурова в России. Это произойдёт, если ранее поданный иск РКН будет удовлетворён, пишет «Интерфакс».

По сообщению издания, в ходе подготовительного заседания, прошедшего в четверг, 12 апреля, представитель Роскомнадзора попросил суд о немедленном исполнении решения, если исковое заявление будет удовлетворено. Telegram, напомним, так и не предоставил властям ключи для декодирования сообщений.

Рассмотрение иска в суде по делу Telegram пройдёт уже завтра, 13 апреля. В случае, если требования РКН будут удовлетворены, с пятницы мессенджер могут начать блокировать.

В администрации самой компании навстречу российским властям не идут, называя требования незаконными в связи с их невыполнимостью по техническим причинам.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Власти прокомментировали возможную блокировку Telegram
РКН приступил к блокировке Telegram
Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram
Читайте в рубрике:
Медведев заявил о капитальном ремонте всего Крыма
Дмитрий Медведев: Россия не только выжила, но и начала развиваться
Медведев рассказал об абсолютно стабильной ситуации в экономике страны

Российские химики создали безопасный препарат для разжижения крови
Новый налог на сахар: зачем британцы будут больше платить за сладкие напитки
Запущены регулярные авиарейсы в Египет
США не готовы ударить по Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти решили не рассматривать вопрос о памятнике Хворостовскому в Москве
Нижний Новгород, 12 Апреля, 14:56.
В Нижегородской области растёт число абитуриентов на фоне "демографической ямы"
Лондон, 12 Апреля, 14:52.
В ОЗХО рассказали, чем были отравлены Скрипали
Казань, 12 Апреля, 14:35.
Глава Татарстана встретился с руководством Роскосмоса
Москва, 12 Апреля, 14:00.
Игорь Сечин дал показания по делу Улюкаева
Пермь, 12 Апреля, 13:56.
Глава Минздрава Пермского края назвал МСЧ №9 декорацией для ужастиков
Москва, 12 Апреля, 13:34.
Кремль предостерёг Вашингтон от нагнетания обстановки в Сирии
Самара, 12 Апреля, 13:09.
Прокуратура озвучила первые итоги проверок ТРЦ в Самарской области
Нижний Новгород, 12 Апреля, 13:06.
Правительство потратит на «Нижний Новгород» огромные средства
Москва, 12 Апреля, 11:58.
Telegram могут заблокировать в России 13 апреля
Москва, 12 Апреля, 11:21.
Роскомнадзор запросил суд о немедленной блокировке Telegram
Москва, 12 Апреля, 10:25.
Собянин раскритиковал строительство жилья вдали от МКАД
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия