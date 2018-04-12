В сирийский город вошли российские военные

Сообщение об этом поступило от министерства обороны.

В сирийский город Дума, где, по мнению западных стран, была совершена атака с химическим оружием со стороны правительственных войск, вошла российская военная полиция. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения российской военной полиции ВС РФ, - заявили в оборонном ведомстве, добавив, что военные будут заниматься «соблюдением правопорядка».

По последней информации, накануне из Думы вышли последние боевики и члены их семей. Сейчас обстановка в городе спокойная, уже несколько дней не происходят боестолкновения.

Кроме того, теперь Дума находится под контроль войск Башара Асада, это ознаменовало взятие правительственными войсками под контроль всю Восточную Гуту.