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Константин Большаков
12 Апреля, 2018 09:46
В сирийский город вошли российские военные
Сирия.
Источник: dixinews.ru
Дамаск, 12 Апреля - DIXINEWS.
Сообщение об этом поступило от министерства обороны.
В сирийский город Дума, где, по мнению западных стран, была совершена атака с химическим оружием со стороны правительственных войск, вошла российская военная полиция. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения российской военной полиции ВС РФ, - заявили в оборонном ведомстве, добавив, что военные будут заниматься «соблюдением правопорядка».
По последней информации, накануне из Думы вышли последние боевики и члены их семей. Сейчас обстановка в городе спокойная, уже несколько дней не происходят боестолкновения.
Кроме того, теперь Дума находится под контроль войск Башара Асада, это ознаменовало взятие правительственными войсками под контроль всю Восточную Гуту.
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