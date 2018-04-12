Политика

Константин Большаков
12 Апреля, 2018 09:16

Заявлено о насильственной изоляции Юлии Скрипаль

Посольство РФ в Лондоне.
Источник: Rus.azattyq.org
#Скрипаль

#дипломаты

#посольство
Лондон, 12 Апреля - DIXINEWS.

Такое мнение озвучили российские дипломаты.

В российском посольстве в Великобритании заявили, что подлинность заявления Юлии Скрипаль, распространённого накануне Скотленд-Ярдом, вызывает сомнение. В частности, дипломаты заявляют, что информация об общении Юлии с семьёй и друзьями, озвученная в полицейском сообщении, не подтверждается.

При этом представители посольства РФ засомневались и в правдивости слов о серьёзной болезни Сергея Скрипаля, так как якобы в разговоре с двоюродной сестрой Викторией Юлия заявила, что «всё хорошо». Запись была опубликована телеканалом «Россия 1».

И, в-третьих, посольство недоумевает, почему заявление Скрипаль записано не на видео, а как текстовое сообщение на сайте Скотленд-Ярда.

- Опубликованный документ укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки, - сказано на сайте диппредставительства с просьбой предъявить доказательства, что Юлия Скрипаль не содержится силой.

Накануне, напомним, сообщалось, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери и переведена в военный госпиталь. Ближе к вечеру Скотленд-Ярд опубликовал заявление женщины, где она просила родственников пока не пытаться связаться с ней и отказалась от помощи российского посольства.

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