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Константин Большаков
12 Апреля, 2018 09:03
Россия оказалась злодеем в глазах США
Сара Сандерс.
Источник: Worldpronews.com
Вашингтон, 12 Апреля - DIXINEWS.
Об этом сообщила представитель Белого дома.
Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что сейчас Вашингтон решает, является ли Москва врагом Америки или нет. При этом решение этой задачи зависит от самой России, от её действий.
- Русские зарекомендовали себя в роли злодея. Надеемся, что это изменится. России необходимо сыграть роль в определении того, враг она нам или нет, - сказала Сандерс.
Накануне опасностью для Америки назвал будущий госсекретарь США Майк Помпео. А сама Сандерс вчера озвучила мнение президента США Дональда Трампа о том, что Россия может быть причастна к химической атаке в сирийском городе Дума.
Напомним, вчера также Трамп угрожал России ракетными атаками на Сирию, однако затем предложил остановить гонку вооружений.
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