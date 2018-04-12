Россия оказалась злодеем в глазах США

Об этом сообщила представитель Белого дома.

Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что сейчас Вашингтон решает, является ли Москва врагом Америки или нет. При этом решение этой задачи зависит от самой России, от её действий.

- Русские зарекомендовали себя в роли злодея. Надеемся, что это изменится. России необходимо сыграть роль в определении того, враг она нам или нет, - сказала Сандерс.

Накануне опасностью для Америки назвал будущий госсекретарь США Майк Помпео. А сама Сандерс вчера озвучила мнение президента США Дональда Трампа о том, что Россия может быть причастна к химической атаке в сирийском городе Дума.

Напомним, вчера также Трамп угрожал России ракетными атаками на Сирию, однако затем предложил остановить гонку вооружений.