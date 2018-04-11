Американец Чуваев угрожает энергетике России

В числе главных задач правительства Российской Федерации состоит защита важных сфер экономики в условиях, когда санкции становятся причиной многомиллиардных потерь и провоцируют рост иностранной валюты.

С таким мнением выступил известный политолог Михаил Делягин. Его цитирует издание "Росбалт". По мнению политического эксперта, иностранные компании и предприятия, функционирующие на территории современной России, неразделимо связаны с Западом во всех смыслах.

Невзирая на многократные заявления о раздельности политики и бизнес-сферы, эти организации служат интересам иностранных правительств, выступая в качестве мощного антироссийского инструмента.

Делягин подчёркивает недопустимость передачи отраслей экономики РФ, обладающих стратегическим значением, под руководство зарубежных предпринимательских структур.

"Возможно, именно поэтому либеральные реформаторы, обслуживающие (если судить по их действиям) интересы глобальных спекулянтов даже на высших государственных должностях, прилагали и прилагают до сих пор поистине титанические усилия для максимальной передачи стратегических активов России под контроль западного бизнеса и концентрации ранее переданных активов в руках крупных западных корпораций", - отметил политолог.

Ярким примером подобного эксперт называет покупку руководством финской госкомпании Fortum около 47 процентов германской Uniper. Финны выступают владельцами пяти ТЭС в Челябинском регионе, а также трёх - в Тюменском. Помимо этого организации принадлежит одна из наиболее крупных и современных России - Няганская ГРЭС.

Вследствие договора с немцами финская компания стала собственником пяти энергостанций: Яйвинской, Смоленской, Шатурской, Березовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2.

Делягин обращает внимание на важность Fortum для властей Финляндии, которые владеют более чем половиной её акций. Председателем совета директоров компании является финский министр обороны.

Вице-президент Fortum и генеральный директор ОАО "Фортум" - Александр Чуваев. Он в течение многих лет работал в крупномасштабных корпорациях Соединённых Штатов и может похвастаться американским гражданством вкупе с российским. Деятельность Чуваева на должностях сопровождалась множеством скандалов, связанных с немыслимыми завышениями тарифов и цен на подключение к сетям, навязыванием властям городского уровня невыгодных для муниципалитета условий.

"Для энерго- и теплообеспечения ряда ключевых регионов России такая позиция может иметь фатальное значение. В прессе проходила информация, что, например, в Тюмени требование „Фортума“ заплатить ему сумму, сравнимую с годовым городским бюджетом, или резко задрать тарифы без всякого учета платежеспособности горожан едва не вызвало полноценный политический кризис. Расширение столь явно выраженной американской деловой культуры финского государственного концерна на новые регионы России создает реальные угрозы нашей безопасности — и далеко не только энергетической", - резюмировал Делягин.

Таким образом политический эксперт отмечает существование вероятности того, что Российская Федерация может получить ущерб не только извне, но и направленный изнутри. Его источником могут стать действующие в стране иностранные компании, которые подчиняются иным политическим структурам.