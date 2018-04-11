Армия и оружие

Константин Большаков
11 Апреля, 2018 14:35

Трамп анонсировал удары американских войск по Сирии

Дональд Трамп.
Источник: Philly.com
#США

#Трамп

#Сирия

#война
Вашингтон, 11 Апреля - DIXINEWS.

Дональд Трамп призвал РФ подготовиться сбивать ракеты США.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к атаке американцев на Сирию. Он пообещал, что Соединённые Штаты используют новейшее вооружение.

- Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты – прим.ред.) – хорошие, новые и умные, - заявил Трамп, призвав РФ не сотрудничать с Сирией, убивающей газом.

Возможно, нынешнее заявление Трампа является ответом на слова президента РФ Владимира Путина, озвученные в ходе послания к Федеральному собранию. Тогда российский лидер заявил о создании в стране нового оружия и призвал Запад "теперь послушать" Москву.

Напомним, западные страны обвинили Дамаск в использовании химического оружия в городе Дума. Власти страны и Москва опровергли данную информацию.

Президент США Дональд Трамп пообещал в течение двух суток жёстко ответить сирийскому правительству, не исключив применение военной силы.

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