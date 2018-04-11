Власть

Константин Большаков
11 Апреля, 2018 14:21

Медведев заявил о капитальном ремонте всего Крыма

Мост через Керченский пролив.
Источник: Riafan.ru
#Медведев

#Крымскиймост

#Крым

#ГосДума
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

А также рассказал, когда начнётся движение по автомобильному мосту на полуостров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня находится в Государственной думе, где сейчас отвечает на вопросы депутатов после того, как озвучил доклад об итогах работы правительства России по итогам 2012-2017 г.г. В частности, один из вопросов касался того, когда начнёт работать мост через Керченский пролив.

Глава правительства заявил, что автомобильное движение по мосту начнётся «в ближайшие месяцы». Конкретную дату Медведев не назвал, передаёт корреспондент ИА DixiNews. Зато премьер заверил – до конца года начнётся движение по автодороге от Керчи до Севастополя.

Также Дмитрий Медведев напомнил, что после присоединения Крыма к России в 2014 году на властях страны лежала огромная ответственность за восстановление полуострова.

- Буквально весь полуостров был поставлен на капремонт, - заявил премьер.

Всего за три года на развитие Крыма власти потратили из федерального бюджета почти 415 млрд рублей, отметил глава правительства.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Дмитрий Медведев: Россия не только выжила, но и начала развиваться
Медведев рассказал об абсолютно стабильной ситуации в экономике страны
Жириновский попросил Медведева отменить алименты и разводы
Читайте в рубрике:
Путин рассказал о судьбе российской науки
В ВШЭ извинились за интервью с Песковым
Власти прокомментировали возможную блокировку Telegram

В Индонезии более 80 человек насмерть отравились поддельным ликёром
Жители Азербайджана выбирают президента страны
Очевидец: Ми-8 зацепился за вышку в тумане, упал и загорелся
Масштабные забастовки в Германии: отменяют авиарейсы и не вывозят мусор
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец Чуваев угрожает энергетике России
Волгоград, 11 Апреля, 17:49.
В Волгограде закрывают ТРЦ после проверок на пожарную безопасность
Екатеринбург, 11 Апреля, 15:32.
В Екатеринбурге обсуждают техническое перевооружение предприятий
Санкт-Петербург, 11 Апреля, 15:17.
Олег Знарок покидает петербургский «СКА»?
Самара, 11 Апреля, 14:39.
В Самарской области превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ
Вашингтон, 11 Апреля, 14:35.
Трамп анонсировал удары американских войск по Сирии
Москва, 11 Апреля, 14:21.
Медведев заявил о капитальном ремонте всего Крыма
Москва, 11 Апреля, 14:16.
В ГИБДД назвали места концентрации ДТП в Москве
Челябинск, 11 Апреля, 14:07.
Создание Челябинской агломерации идёт крайне медленно
Уфа, 11 Апреля, 13:04.
Уфимцев призвали навести порядок в гаражных кооперативах
Москва, 11 Апреля, 12:56.
Дмитрий Медведев: Россия не только выжила, но и начала развиваться
Омск, 11 Апреля, 11:36.
Бурков лично выслушает отчёт мэра Омска Фадиной
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия