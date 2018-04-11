Медведев заявил о капитальном ремонте всего Крыма

А также рассказал, когда начнётся движение по автомобильному мосту на полуостров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня находится в Государственной думе, где сейчас отвечает на вопросы депутатов после того, как озвучил доклад об итогах работы правительства России по итогам 2012-2017 г.г. В частности, один из вопросов касался того, когда начнёт работать мост через Керченский пролив.

Глава правительства заявил, что автомобильное движение по мосту начнётся «в ближайшие месяцы». Конкретную дату Медведев не назвал, передаёт корреспондент ИА DixiNews. Зато премьер заверил – до конца года начнётся движение по автодороге от Керчи до Севастополя.

Также Дмитрий Медведев напомнил, что после присоединения Крыма к России в 2014 году на властях страны лежала огромная ответственность за восстановление полуострова.

- Буквально весь полуостров был поставлен на капремонт, - заявил премьер.

Всего за три года на развитие Крыма власти потратили из федерального бюджета почти 415 млрд рублей, отметил глава правительства.