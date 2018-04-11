Власть

Константин Большаков
11 Апреля, 2018 12:56

Дмитрий Медведев: Россия не только выжила, но и начала развиваться

Дмитрий Медведев.
Источник: So-l.ru
#Медведев

#Правительство

#ГосДума
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня глава кабинета министров выступил с отчётом о работе правительства за последние шесть лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил перед депутатами Государственной думы с отчётом о работе правительства за 6 лет, с 2012 по 2017 гг., и рассказал о достижениях российской экономики за эти годы. Как передаёт корреспондент ИА DixiNews, по словам Медведева, Россия справится с давлением от санкций США, хоть раньше и никогда наша экономика не получала таких мощных ударов одновременно.

- Россия не просто выжила, но и начала развиваться, - отметил премьер. – Россия обратит давление от экономических санкций США в свою пользу.

Также глава Кабмина отметил, что бедность остаётся острейшей проблемой в стране – того, что сделано, ещё недостаточно. Однако при этом зарплаты бюджетников удалось довести до среднего уровня, согласно «майским указам». МРОТ составит 11 тысяч рублей, добавил премьер. А за последние 6 лет власти страны добились самой низкой младенческой и материнской смертности. За 2017 год появилось более 100 тысяч дополнительных мест в детских садах.

Кроме того, страна совершила прорыв в технологиях. Идёт обновление учебных программ в школах с учётом последних научных достижений.

Каждый вложенный рубль в туристическую отрасль приносит 5 рублей. Программа по расселению аварийного жилья завершится в ближайшее время. Строительная отрасль избавляется от недобросовестных компаний – такие тезисы озвучил сегодня премьер.

Что касается внешней политики, то Дмитрий Медведев отметил, что РФ сумела не пустить в свой дом террористов с Ближнего Востока.

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