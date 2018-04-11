Армия и оружие

Константин Большаков
11 Апреля, 2018 10:54

Москва пообещала США немедленный ответ в случае атаки на военных РФ в Сирии

ВКС РФ в Сирии.
Источник: Regnum.ru
#Сирия

#война

#США
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

Если пострадают российские военные в Сирии, власти страны намерены ответить Америке.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников объявил о «незамедлительном ответе» США в случае возможных ударов по Сирии, если в результате них пострадают российские военнослужащие.

- Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе находятся под серьёзной защитой, - передают РИА Новости слова Серебренникова. – Мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу.

Серебренников выразил мнение, что в Вашингтоне понимают возможность мгновенного ответа Москвы на атаку своих солдат и добавил, что в Америка не допустит такого варианта развития событий.

Между тем об адекватном ответе РФ против возможной агрессии США заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин. В интервью местному телевидению дипломат сказал, что РФ оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал в течение двух суток жёстко ответить Сирии по поводу якобы применения правительственными войсками Башара Асада химического оружия в городе Дума.

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