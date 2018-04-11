Политика

Константин Большаков
11 Апреля, 2018 10:01

Англичане спрятали Юлию Скрипаль на военной базе

Юлия Скрипаль.
Источник: facebook.com
#Скрипаль

#отравление

#Новичок
Лондон, 11 Апреля - DIXINEWS.

Это сделали ради её безопасности.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники сообщил об обнаружении местоположения Юлии Скрипаль. Как утверждает издание, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с ней в Солсбери, находится на военной базе. На какой именно, однако, не уточняется.

В сообщении собеседника уточняется, что это сделано ради собственной безопасности Юлии Скрипаль. Отмечается, что неизвестны последствия отравления веществом, применённым против Скрипалей, поэтому они могут проявиться вновь.

Напомним, о выписке Юлии Скрипаль из гражданской больницы стало известно накануне, 10 апреля. Её отец остаётся в госпитале, однако его состояние пошло на поправку.

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