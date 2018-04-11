Англичане спрятали Юлию Скрипаль на военной базе

Это сделали ради её безопасности.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники сообщил об обнаружении местоположения Юлии Скрипаль. Как утверждает издание, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с ней в Солсбери, находится на военной базе. На какой именно, однако, не уточняется.

В сообщении собеседника уточняется, что это сделано ради собственной безопасности Юлии Скрипаль. Отмечается, что неизвестны последствия отравления веществом, применённым против Скрипалей, поэтому они могут проявиться вновь.

Напомним, о выписке Юлии Скрипаль из гражданской больницы стало известно накануне, 10 апреля. Её отец остаётся в госпитале, однако его состояние пошло на поправку.