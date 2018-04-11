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Константин Большаков
11 Апреля, 2018 10:01
Англичане спрятали Юлию Скрипаль на военной базе
Юлия Скрипаль.
Источник: facebook.com
Лондон, 11 Апреля - DIXINEWS.
Это сделали ради её безопасности.
Британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники сообщил об обнаружении местоположения Юлии Скрипаль. Как утверждает издание, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с ней в Солсбери, находится на военной базе. На какой именно, однако, не уточняется.
В сообщении собеседника уточняется, что это сделано ради собственной безопасности Юлии Скрипаль. Отмечается, что неизвестны последствия отравления веществом, применённым против Скрипалей, поэтому они могут проявиться вновь.
Напомним, о выписке Юлии Скрипаль из гражданской больницы стало известно накануне, 10 апреля. Её отец остаётся в госпитале, однако его состояние пошло на поправку.
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