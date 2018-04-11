Политика

Константин Большаков
11 Апреля, 2018 09:19

Киев назвал «Северный поток – 2» оружием Кремля против Европы

"Нафтогаз".
Источник: Ideologs.com
#северныйпоток2

#Германия

#Нафтогаз
Киев, 11 Апреля - DIXINEWS.

Украинские газовики не стали скрывать радости, что проект получил политическую подоплёку.

Представители украинской компании «Нафтогаз» назвали хорошей новостью предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о будущем проекта «Северный поток – 2». Как заявили киевские газовики, Меркель впервые публично признала политическую составляющую газотранспортной системы и подчеркнула необходимость сохранить транзит газа по территории самой Украины.

- Надеемся, новая позиция Германии поможет другим министрам стран Евросоюза определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом, - сказано в заявлении «Нафтогаза».

В компании порадовались, что «Северный поток – 2» перестают называть исключительно коммерческим проектом и он всё больше проявляет свою «истинную сущность – геополитическое оружие Кремля против Европы», резюмировали в Киеве.

Напомним, 10 апреля Ангела Меркель заявила, что считает важным сохранение транзита газа через Украину и потребовала определить будущее поставок через эту страну.

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