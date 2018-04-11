Запад так и не решился нанести удар по Сирии

Накануне Россия заявляла о симметричном ответе в случае нападения на страну.

Лидеры США, Франции и Германии не смогли договориться об ответном ударе по правительственным войскам Сирии после якобы химической атаке в городе Дума. Как сообщил ряд западных СМИ, стороны так и не пришли к твёрдому мнению, хотя рассматривались различные варианты действий.

Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей требуется больше доказательств использования химического оружия в сирийской Думе. Она также отметила, что не поддерживает проведение военной операции в условиях, когда проверять сообщения о химической атаке отправятся специалисты организации по запрещению химического оружия.

Ранее, 10 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что если решение об ответе сирийским властям будет принято, то целями атаки станут химические объекты Сирии.

Напомним, сообщения о химатаке в Сирии появились 7 апреля. Якобы, в результате применения химического оружия правительственными войсками Башара Асада против мирного населения погибли от 40 до 70 человек. В Москве и Дамаске данную информацию опровергли.