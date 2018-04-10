Медведев рассказал об абсолютно стабильной ситуации в экономике страны

Об этом глава кабмина заявил на встрече с российским президентом.

10 апреля президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В частности, на встрече Медведев рассказал главе государства об основных положениях, которые планирует озвучить в завтрашнем ежегодном отчёте правительства перед депутатами Государственной думы.

По словам Медведева, в своём отчёте он постарался охватить практически шестилетнюю картину, сложившуюся в отечественной экономике. Она получилась «пёстрой», так как это был «очень сложный период», отметил премьер.

При этом Медведев упомянул о стабильной ситуации в российской экономике в целом.

- По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом, - сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров уточнил также, что начался пусть и не быстрый, но рост ВВП, на низком уровне находится инфляция, что даёт возможности для развития кредитования и решения важнейших задач.

- По итогам прошлого года, как и было обещано, в полном объёме исполнены все социальные обязательства, - также заявил Медведев.