Власть

Константин Большаков
10 Апреля, 2018 17:28

Медведев рассказал об абсолютно стабильной ситуации в экономике страны

Дмитрий Медведев.
Источник: kremlin.ru
#Медведев

#Правительство

#экономика
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Об этом глава кабмина заявил на встрече с российским президентом.

10 апреля президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В частности, на встрече Медведев рассказал главе государства об основных положениях, которые планирует озвучить в завтрашнем ежегодном отчёте правительства перед депутатами Государственной думы.

По словам Медведева, в своём отчёте он постарался охватить практически шестилетнюю картину, сложившуюся в отечественной экономике. Она получилась «пёстрой», так как это был «очень сложный период», отметил премьер.

При этом Медведев упомянул о стабильной ситуации в российской экономике в целом.

- По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом, - сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров уточнил также, что начался пусть и не быстрый, но рост ВВП, на низком уровне находится инфляция, что даёт возможности для развития кредитования и решения важнейших задач.

- По итогам прошлого года, как и было обещано, в полном объёме исполнены все социальные обязательства, - также заявил Медведев.

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