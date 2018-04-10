Власть

Константин Большаков
10 Апреля, 2018 16:10

Путин рассказал о судьбе российской науки

Владимир Путин в Курчатовском институте.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#наука

#финансирование
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Президент раскрыл информацию о финансировании отечественных учёных.

Наука и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов для российских властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о финансировании данной сферы. По его словам, дополнительные ассигнования будут зависеть от ситуации в экономике.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с руководством Российской академии наук и Курчатовского института.

- В последние годы мы уделяли самое пристальное, серьёзное внимание наращиванию научного потенциала и добились заметных качественных изменений. Развивали научную инфраструктуру, в том числе и в университетах, - отметил Путин.

Президент добавил, что на прорывных направлениях государство имеет возможность увеличивать финансирование в зависимости от экономической ситуации как в целом в мире, так и в России. Участникам встречи Путин предложил выдвинуть свои деи по поводу финансирования отечественной науки и пообещал, что они будут использованы в будущем.

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