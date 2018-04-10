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Константин Большаков
10 Апреля, 2018 12:31
В МИД прокомментировали военное столкновение РФ и США
Михаил Богданов.
Источник: R-komplex.org
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.
Замглавы ведомства оценил шансы на прямой конфликт между нашими странами.
Заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов заявил, что военный конфликт между США и Россией на территории Сирии вряд ли возможен. Об этом дипломат рассказал, отвечая на вопрос о возможном столкновении между Москвой и Вашингтоном в связи с растущим напряжением по поводу якобы использования химического оружия в Сирии проправительственными войсками.
По мнению Богданова, в данной ситуации должен восторжествовать разум, а не безумие.
Напомним, ранее президент США заявил, что в течение суток или двух примет решение об ответе на применение химоружия в Сирии. В Белом доме уверены, что именно сирийские войска использовали запрещённое вооружение на территории своей страны.
Вслед за этим появились сообщения, что американский эсминец приблизился к сирийским берегам.
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