Армия и оружие

Константин Большаков
10 Апреля, 2018 11:57

В ФСБ заявили о предотвращённых терактах в 2018 году

Сотрудник ФСБ.
Источник: Imenno.ru
#ФСБ

#Бортников

#НАК
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Силовики сумели не допустить нападений боевиков, в том числе на день выборов.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в первом квартале 2018 года федеральная служба безопасности предотвратила 6 терактов. Такое заявление Бортников сделал в ходе заседания национального антитеррористического комитета.

По словам директора спецслужбы, все атаки удалось остановить на стадиях подготовки. При этом некоторые из них боевики планировали осуществить в день выборов в Ингушетии и Башкирии. Так, в феврале в Ингушетии были убиты два злоумышленника, планировавшие теракты.

В марте в Башкирии силовики задержали ещё двух бандитов, планировавших взрывы на избирательных участках в Уфе. При обысках у них нашли два самодельных взрывных устройства.

Помимо того, в марте сотрудники ФСБ при попытке задержания ликвидировали ещё нескольких боевиков, планировавших теракт в одном из торговых центров Саратова, добавил Бортников.

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