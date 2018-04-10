Политика

Константин Большаков
10 Апреля, 2018 10:06

Западные СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

Больница в Солсбери.
Источник: Margust.ru
#Скрипаль

#Лондон

#Солсбери
За рубежом, 10 Апреля - DIXINEWS.

По имеющейся информации, женщина быстро шла на поправку.

Телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил о выписке из больницы дочери Сергея Скрипаля Юлии. Напомним, ранее врачи заявляли, что она быстро идёт на поправку. По данным телеканала, Юлия Скрипаль должна была покинуть больницу ещё накануне, 9 апреля. Но произошло ли это – официально не сообщается. Ожидается, что сегодня врачи сделают заявление по поводу выписки Скрипаль.

Между тем появились сообщения, что сам Сергей Скрипаль также пришёл в сознание и начинает идти на поправку. Его дочь пока не делали никаких заявлений относительно состояния отца.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании и другие западные страны посчитали организатором произошедшего Москву. В России все обвинения отрицают, указывая на отсутствие доказательств.

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