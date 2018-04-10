Политика

Константин Большаков
10 Апреля, 2018 08:42

Американский эсминец готовится ударить по Сирии

"Дональд Кук".
Источник: Militaryreview.su
#Сирия

#США

#война
За рубежом, 10 Апреля - DIXINEWS.

Сообщается, что военный корабль подошёл на близкое расстояние к одному из сирийских городов.

Эсминец американских войск Donald Cook, на борту которого целый арсенал ракет «Томагавк», подошёл на расстояние в 100 км к сирийскому городу Тартус. Корабль вышел из порта на Кипре накануне, 9 апреля. Турецкие СМИ сообщают, что над ним несколько раз пролетали военные российские самолёты.

В самих ВМС США пока не подтверждают данную информацию, а также не уточняют, куда мог направиться Donald Cook.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пообещал жёсткий ответ на якобы имевшее место быть использование химического оружия в Восточной Гуте. Москва уже заявила, что предупредила Вашингтон о серьёзных последствиях применения военной силы под лживым предлогом против Сирии.

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