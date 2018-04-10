Политика

Константин Большаков
10 Апреля, 2018 08:30

Тулеев занял новый высокопоставленный пост

Аман Тулеев.
Источник: Gazeta.a42.ru
#Тулеев

#Кузбасс

#Зимняявишня
Кемерово, 10 Апреля - DIXINEWS.

Его поддержали местные депутаты Кузбасса.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран главой Совета народных депутатов региона. Как пишет ТАСС, за него отдали голоса 38 депутатов, и лишь 1 проголосовал против кандидатуры Тулеева.

Отмечается, что кандидатура Тулеева, впервые принимавшего участие в заседании регионального парламента как народный депутат, была единственной.

Аман Тулеев добровольно покинул пост главы Кузбасса в конце марта этого года после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Его сменил вице-губернатор Сергей Цивилев.

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