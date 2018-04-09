БКК прокомментировали возможный запрет на производство хлеба из фуражного зерна

Не так давно Ярослав Нилов - глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов от фракции ЛДПР написал письмо премьер-министру с оригинальным предложением запретить выпекание хлеба из фуражного зерна.

"Убежден, что никаких рациональных аргументов в пользу применения фуражного зерна при выпечке хлеба на сегодняшний день просто нет. И необоснованное понижение качества муки в хлебопечении – угроза продовольственной безопасности и сильнейший удар по здоровью людей", - отметил депутат в разговоре с пресс-служба своего комитета.

Открытое акционерное общество "Булочно-кондитерский комбинат" опытнейшее предприятие в своей отрасли, которое много лет является одним из лидеров производства хлеба в России, его специалисты смогли прокомментировать данное предложение парламентариев в интервью корреспонденту издания DixiNews.

"Несомненно, аргументы, которые приводят депутаты Госдумы нельзя игнорировать. Они правы, что во многих видах продукции пищевой промышленности продолжают использоваться пищевые добавки иностранного производства. Зачастую они не являются полезными для здоровья потребителей, делают нашу страну импортозависимой и негативно сказываются на общем здоровье россиян. Однако такой радикальный вопрос должен быть рассмотрен в кругу профессионалов в сфере хлебного производства, экономики и здравоохранения. Компетенции депутатского корпуса в данном вопросе явно недостаточно", - отмечает специалист БКК.

И действительно, как часто бывало, для принятия фундаментальных решений Госдуме необходимо работать в тесной связке с профессионалами. Профи в сфере хлебопекарской промышленности, несомненно, являются БКК.