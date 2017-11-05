Промышленность

Алексей Мирный
28 Апреля, 2018 11:45

Новый цех Чайковской птицефабрики начал приносить первый "урожай"

Новый птичий цех Чайковской птицефабрики запустили в этом году.
Источник: DixiNews
#ПтицефабрикаЧайковская

#производство

#птица
Чайковский, 28 Апреля - DIXINEWS.

ЗАО Птицефабрика «Чайковская» как и многие предприятия сельскохозяйственной отрасли в Прикамье торопились завершить работы по модернизации своего производства к новому сезону.

Удалось это не всем, но птицефабрика планы выполнила полностью. Зимой здесь ввели в эксплуатацию новый корпус и на данный момент он уже начал приносить свои результаты.

Здесь ещё несколько лет назад была поставлена довольно сложная задача повысить доходы от производства яйца. Техспециалисты, а также другие сотрудники должны были решить данный вопрос оптимальными способами. После проведения расчётов, здесь пришли к выводу, что нужно возвести новый специалиальный цех для содержания дополнительного количества птицы. Это позволило бы гармоничным способом нарастить производство.

«В распоряжении птицефабрики имелось большое крытое помещение, которое использовалось ранее как коровник, однако уже давно проставило пустым. Было принято ответственное решение перестроить его под новый крупный курятник. Мы решили, что будет неплохо перестроить коровник, который изначально предназначался для 200 голов КРС (крупный рогатый скот – прим. ред.) в цех для содержания кур в количестве 80 тысяч голов. На данный момент к нему пристроен сортировочный цех», - рассказывает корреспонденту ИА "DixiNews" директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Пётр Бельков.

Директор предприятия добавляет, что благодаря значительному росту поголовья, производство на предприятии яйца и мяса кур возрастает в разы. Реконструкция корпуса по содержанию кур-несушек на 75 тысяч голов даёт увеличение по производству яиц на 26 млн штук.

Также, по словам Петра Белькова на данный момент всё идёт по плану, в будущем они надеются окупить расходы на переоборудование в течение 2 лет.

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