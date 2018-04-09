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Константин Большаков
9 Апреля, 2018 12:52
В ВШЭ извинились за интервью с Песковым
ВШЭ.
Источник: Mediafamily.pro
Москва, 09 Апреля - DIXINEWS.
Преподаватели отметили, что могли нарушить принципы журналистики.
В департаменте медиа Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо с извинениями в адрес студентов из-за удаления интервью с пресс-секретарём президента РФ Дмитрия Пескова. Как отметили в ВЭШ, уже после записи видео Песков сказал, что беседа была не под запись. В связи с этим педагоги напомнили своим воспитанникам о том, что нужно заранее договариваться об условиях интервью.
- Журналист имеет право согласиться с выставленными спикером условиями или их отвергнуть, тогда он отказывается от беседы, - сказано в письме.
Чтобы подобных инцидентов не произошло в будущем, в ВЭШ намерены разработать специальный регламент.
Напомним, беседа Пескова со студентами ВЭШ состоялась 29 марта. В ходе неё Песков сделал ряд резонансных заявлений, который были растиражированы СМИ. Ранее президент РФ Владимир Путин признавал, что Песков порой «несёт пургу».
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