Политика

Константин Большаков
9 Апреля, 2018 10:21

Скрипалей могут удерживать в Лондоне силой

Лондон.
Источник: Duslerforum.org
#Скрипаль

#Лондон

#Новичок
За рубежом, 09 Апреля - DIXINEWS.

Об этом заявила родственница отравленного шпиона.

Двоюродная сестра экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Наталья Пестова высказала мнение, что Лондон может удерживать её брата и Юлию Скрипаль силой. Как пишет газета Daily Mail, Пестовой показалось, что во время телефонного звонка Юлия говорила «не своими словами».

При этом Пестова подчеркнула, что понимает масштабы шока, который пришлось пережить Юлии. Однако сомнения не покидают женщину.

- Было чувство, что она говорит не по своей инициативе, - заявила Пестова. – Не находится ли она на самом деле в каком-либо заключении?

Напомним, ранее сообщалось, что двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории британские власти не выдали визу на посещение страны.

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