Политика

Константин Большаков
7 Апреля, 2018 09:44

Сестру Юлии Скрипаль заподозрили в связях с Кремлём

Лондон.
Источник: Theuk.one
#Скрипаль

#Лондон

#МИД
За рубежом, 07 Апреля - DIXINEWS.

Поэтому британские власти могли не выдать женщине визу.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория не смогла получить визу в Великобританию. Как заявили в британском МВД, это связано с непорядком в документах. В министерстве уточнили, что заявка Виктории Скрипаль не соответствовала иммиграционным правилам, сообщило агентство AFP.

При этом BBC располагает совершено иной информации. По данным этого издания, которое ссылается на источник в правительстве Великобритании, Виктории Скрипаль отказали во въезде в страну, так как она могла попасть под влияние Кремля.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова также потребовала от британских властей объяснить невыдачу Виктории Скрипаль визы в Великобританию.

Тем временем приходят сообщения об улучшении состояния отравленного со своей дочерью бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Врачи сообщают, что его состояние больше не оценивается как критическое, а сам Скрипаль хорошо реагирует на лечение.

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