Сестру Юлии Скрипаль заподозрили в связях с Кремлём

Поэтому британские власти могли не выдать женщине визу.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория не смогла получить визу в Великобританию. Как заявили в британском МВД, это связано с непорядком в документах. В министерстве уточнили, что заявка Виктории Скрипаль не соответствовала иммиграционным правилам, сообщило агентство AFP.

При этом BBC располагает совершено иной информации. По данным этого издания, которое ссылается на источник в правительстве Великобритании, Виктории Скрипаль отказали во въезде в страну, так как она могла попасть под влияние Кремля.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова также потребовала от британских властей объяснить невыдачу Виктории Скрипаль визы в Великобританию.

Тем временем приходят сообщения об улучшении состояния отравленного со своей дочерью бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Врачи сообщают, что его состояние больше не оценивается как критическое, а сам Скрипаль хорошо реагирует на лечение.