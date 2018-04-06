Политика

Константин Большаков
6 Апреля, 2018 16:59

США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников

Минфин США.
Источник: Social.rt.com
#США

#санкции

#Москва
Вашингтон, 06 Апреля - DIXINEWS.

Вашингтон, как и обещал, ввёл новые санкции против ряда высокопоставленных россиян.

Министерство финансов США заявило о введении новых санкций против России. В частности, речь идёт о 17 чиновниках, 7 бизнесменах и 12 компаниях. Как передаёт корреспондент ИА DixiNews, в «чёрный список» Вашингтона на этот раз попали глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и другие чиновники.

Среди бизнесменов под «немилость» Соединённых Штатов угодили Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и другие.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявляли, что 6 апреля готовятся ввести очередные санкции против высокопоставленных россиян, по мнению американской стороны, тесно связанных с непосредственным руководством России.

На этот раз в качестве предлога Белый дом использовал сообщения о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году.

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