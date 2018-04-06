Политика

Алексей Мирный
6 Апреля, 2018 15:53

Бывший охранник Березовского готовил фейковый компромат на Володина

Вячеслав Володин.
Источник: DixiNews
#Володин

#следствие

#чиновники
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.

В Сети интернет продолжают греметь откровения бывшего главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова. Создатель охранного предприятия "Атолл" признался в фабрикации компромата на бизнесменов и политиков.

Как пишет издание "Волга Каспий", среди них оказался нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сделать фейковые "разоблачения" Соколова, по его признанию, уговаривал некий неназванный высокопоставленный чиновник. В своем письме Соколов признался, что получал заказы на сбор компромата за вознаграждение.

"Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника – заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять эту должность", – пишет Соколов.

Заказчик, имени которого не называется, предложил обвинить Володина и других сотрудников президентской администрации в связях с американскими спецслужбами. Планировали, что фейковая информация приведет к отставке тогдашнего замглавы АП.

Соколов сфабриковал электронную переписку между Тимуром Прокопенко, заместителем начальника управления внутренней политики Администрации президента, и неким политологом с Украины, которая, через этого эксперта, указывала на связь Володина со специалистами Центрального разведывательного управления США.

Чтобы все поверили, он пытался выдать ее как купленную у хакеров информацию, что придавало бы ей вес. Но переписка так и осталась неопубликованной. Также стоит отметить, что данная история приобрела широкий резонанс, попала в ленты Яндекс Дзен.

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