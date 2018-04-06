Власть

Константин Большаков
6 Апреля, 2018 14:37

Власти прокомментировали возможную блокировку Telegram

Дмитрий Песков.
Источник: Rusdialog.ru
#телеграм

#соцсети

#Кремль
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.

Даже в Кремле назвали мессенджер удобной для общения программой.

Российские власти дали первые комментарии по поводу того, что Роскомнадзор направил иск в суд по поводу блокировки Telegram на территории нашей страны. Компания, напомним, отказалась предоставить Федеральной службе безопасности доступ к ключам шифрования.

Так, по словам советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко, почти 90% пользователей потеряют доступ к мессенджеру в случае его блокировки.

- Осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимально, - передаёт Интерфакс слова Клименко. При этом Герман Клименко призвал российских пользователей Telegram переходить на ICQ.Чиновник добавил, что ему нравится ICQ как «полноценный мессенджер, ничем не устающий Telegram».

Смешной назвал блокировку Telegram интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, добавив, что это технологически сложный процесс, который создаст неудобства для пользователей.

- Рассматривать всерьёз блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для пользователей это может создать, - заявил Мариничев. – Это будет война щитов и мечей, в какой-то степени бессмысленная и алогичная.

Удобным приложением для общения с журналистами назвал Telegram пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также выразил сожаление по поводу возможной блокировки мессенджера.

- Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден, - сказал Песков.

Однако закон есть закон, резюмировал Дмитрий Песков, и если Telegram всё-таки заблокируют, Кремль начнёт искать альтернативные варианты.

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