РКН приступил к блокировке Telegram

Один из популярных мессенджеров вскоре может прекратить работу в России.

Роскомнадзор заявил о подаче иска в Басманный суд Москвы с требованием ограничить на территории РФ доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ РФ неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Parthership обязанности организатора распространения информации, - отметили в ведомстве.

Напомним, что ФСБ просила от Telegram предоставить доступ к ключам шифрования мессенджера. Руководству компании был дан срок до 4 апреля выполнить требования силовиков.

Также накануне в Федеральной службе безопасности заявили, что при подготовке всех терактов на территории страны в 2017 году использовались мессенджеры.

Основателем Telegram является российский бизнесмен Павел Дуров, создатель популярной социальной сети «Вконтакте».