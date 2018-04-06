|
Константин Большаков
6 Апреля, 2018 12:30
РКН приступил к блокировке Telegram
Павел Дуров.
Источник: I.stuff.co.nz
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.
Один из популярных мессенджеров вскоре может прекратить работу в России.
Роскомнадзор заявил о подаче иска в Басманный суд Москвы с требованием ограничить на территории РФ доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ РФ неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Parthership обязанности организатора распространения информации, - отметили в ведомстве.
Напомним, что ФСБ просила от Telegram предоставить доступ к ключам шифрования мессенджера. Руководству компании был дан срок до 4 апреля выполнить требования силовиков.
Также накануне в Федеральной службе безопасности заявили, что при подготовке всех терактов на территории страны в 2017 году использовались мессенджеры.
Основателем Telegram является российский бизнесмен Павел Дуров, создатель популярной социальной сети «Вконтакте».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия