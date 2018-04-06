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Константин Большаков
6 Апреля, 2018 12:30

РКН приступил к блокировке Telegram

Павел Дуров.
Источник: I.stuff.co.nz
#ФСБ

#телеграм

#соцсети

#РКН
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.

Один из популярных мессенджеров вскоре может прекратить работу в России.

Роскомнадзор заявил о подаче иска в Басманный суд Москвы с требованием ограничить на территории РФ доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ РФ неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Parthership обязанности организатора распространения информации, - отметили в ведомстве.

Напомним, что ФСБ просила от Telegram предоставить доступ к ключам шифрования мессенджера. Руководству компании был дан срок до 4 апреля выполнить требования силовиков.

Также накануне в Федеральной службе безопасности заявили, что при подготовке всех терактов на территории страны в 2017 году использовались мессенджеры.

Основателем Telegram является российский бизнесмен Павел Дуров, создатель популярной социальной сети «Вконтакте».

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