Бывший охранник Березовского признался в создании компромата на чиновников

Сергей Соколов, находящийся в "Лефортово", раскаялся в преступлениях и написал письмо с признаниями.

Экс-руководитель службы безопасности олигарха Бориса Березовского написал письмо из "Лефортово", в котором признался в создании компромата на руководство "Тольяттиазота" и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Как пишет РБК, издание располагает письмом.

В частности, Соколов пишет, что фальсифицировал компрометирующие сведения против замглавы управления внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко, спикера Государственной думы Вячеслава Володина, руководители "Тольяттиазота" Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, замдиректора ФСИН Владислава Цатурова и ряда чиновников Минфина. РБК утверждает, что подлинность письма Соколова подтверждена его адвокатом.

При этом в качестве заказчиков Соколов называет "различных людей" и признаётся, что получал за работу большие деньги. Имена заказчиков Соколов не стал называть. Он также признаётся, когда не удавалось найти компромат по причине его отсутствия, Соколов создавал его искусственно.

По словам экс-главы службы безопасности Березовского, руководство "Тольяттиазота" он хотел подставить компроматом и выставить их как людей, связанных с украинскими террористическими группировками. В отношении Цатурова Соколов и его люди создали компромат, "изобличающий" замдиректора ФСИН в хищении бюджетных средств, связях с бандитами и другими грехами. Соколов признаётся, что всё это выдуманная информация.

- Я приложил руку к тому, чтобы оклеветать безвинного человека, - пишет Соколов.

Также арестованный признаётся в создании сфабрикованного компромата на главу одного из департаментов министерства финансов РФ Александра Ахполова и экс-советника министра финансов Отара Марганию. Он утверждает, что по этому делу было сразу несколько заказчиков, заинтересованных рынком драгоценных металлов, где Минфин пытался навести порядок. В результате Соколов и его "коллеги" ложно обвинили Ахполова и Марганию в крышевании рынка драгметаллов и причастности к контрабанде.

Соколов добавляет, что готовился совершить преступные или дискредитирующие действия в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина, когда последний был первым замглавы администрации президента, и замначальника управления внутренней политики администрации президента РФ Тимура Прокопенко. Володина, по заказу неназванных людей, Соколов должен был обвинить в связях со спецслужбами США. Но "переписка Володина" не увидела свет, так как её создатель рассорился с заказчиками.

В конце письма Соколов указывает, что рад нахождению в местах лишения свободы, так как если бы не был арестован, то мог бы пойти ещё дальше в своих преступных деяниях.

- Сегодня у меня ещё есть шанс, отсидев положенный срок, пожить на свободе. И я точно знаю - эта жизнь будет совершенно другой, - написал Соколов.